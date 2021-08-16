Komşuları tarafından öldürülmüşlerdi! Baba ve kız gözyaşlarıyla uğurlandı

Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi'nde önceki pazar günü meydana gelen aileler arası kavgada hayatını kaybeden Mustafa Avcı ve kızı Ebru Avcı, Gebze'de İlyasbey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mahallesi'ndeki Gebze Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kavgada yaralanan Fatma Avcı ve Ahmet Avcı'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner ve Sedat Çelik, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebzespor Kulübü Başkanı Recep Avcı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel, Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ile Avcı Ailesi'nin akrabaları, dost ve sevenleri katıldı.Cenaze namazında taziyeleri Mustafa Avcı'nın oğlu, Ebru Avcı'nın kardeşi Ümit Avcı kabul etti. Ümit Avcı kendisine başsağlığı dileyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'e bir senedir aralarında süren husumet bulunduğunu, olayı gerçekleştirenlerin bütün bina ve çevre ile sorunlu olduğunu anlattı.Öte yandan zanlıların adli merciilere sevk edildiği öğrenildi.