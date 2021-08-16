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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Kovid-19 annesini alınca arkadaşları için seferber oldu

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Kovid-19 annesini alınca arkadaşları için seferber oldu
İSTANBUL'DA geçen aralıkta koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden Necati Uysal (50) yaşamını aşı karşıtı veya kararsız olan arkadaşlarını ikna etmeye adadı. Aşının salgında hayati önem taşıdığını ifade eden Uysal, "Şimdilik 20 kişiyi aşıya götürdüm. Keşke olsalar da ben 100 kişiyi aşıya götürsem" dedi. Uysal, "Ben ilk aşı olanlardanım. Aşı olmayan insanları işimi gücümü bırakıp her gün aşıya götüreceğim. Annem ablamla alışverişe çıktı, oradan kaptı. Annemi kurtaramadık. Ortağım, arkadaşım, abim dediğim insan aşı karşıtıydı daha doğrusu iğneden korkuyordu. Soğutucu sprey aldım eczaneden onunla götürdüm, yanında odaya girdim. Yeğenim ve eniştem kaçıyordu, onları da götürdüm. Abi-kardeş 2 arkadaşımı daha götüreceğim" diye konuştu.
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Kovid-19 annesini alınca arkadaşları için seferber oldu
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