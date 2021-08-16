Küfürlü konuşma cinayetle bitti

İSTANBUL
Sancaktepe'de 10 gün önce berber Mehmet Altun
(65) ile müşterisi İsak D. (39) arasında tartışma oldu. İddiaya göre küfürlü konuşma yüzünden başlayan tartıma o gün son buldu. Ancak olay günü İsak D. berbere giderek Altun'a peş peşe silahla ateş etti. Altun hayatını kaybetti. İsak D. ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheli İsak D. yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Küfürlü konuştu tartıştık" dediği öne sürüldü. Daha önceden 3 adet suç kaydı bulunan İsak D. tutuklandı.