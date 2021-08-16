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Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:46 Son Güncelleme: 16.8.2021 11:46

Leyla İsminin Anlamı Nedir? Leyla’nın Anlamı Ne Demek?

Leyla İsminin Anlamı Nedir? Leyla’nın Anlamı Ne Demek?

Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasında yer alır. En popüler kız isimlerinden birisi olan Leyla’nın kulağa hoş gelen bir yapısı bulunmaktadır. Telaffuzunun kolay olması ve anlam bakımından güzel olması tercih nedenlerindendir. Leyla isminin anlamı ise bu noktada en çok araştırılan konudur. Leyla isminin anlamı nedir, ne demek? Leyla ismi Kur’an’da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? Tüm bu soruların cevabına ve Leyla ismi hakkında merak edilen bilgilere haberimizde yer verdik.

Günümüzün en popüler kız isimlerinden birisidir. En sık karşılaştığımız bu isim anne ve baba adaylarının dikkatini çeker. Kız bebek sahibi olmak için gün sayanlar Leyla isminin anlamını, kökenini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Leyla isminin anlamı nedir, ne demek sorularının cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Leyla Kuranda geçiyor mu? Leyla ne anlama geliyor?

LEYLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Geçmişten bu yana kullanılan ve günümüzde hala popülerliğini koruyan bu isim hakkında anne, baba adayları çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Evladına hayatı boyunca taşıyacağı güzel anlamı bir isim vermek isteyenler Leyla isminin anlamı nedir sorusuna da cevap arar. Arapça kökenli bir sözcük olan Leyla'nın birden fazla anlamı bulunur.

Leyla, siyah saçlı güzel kadın anlamını taşır. Gece ve arabi ayların son gecesi anlamlarını da barındırmaktadır. Bu isim ile ilgili ilham kaynağı bir karanlık ortam kastedilir.

Leyla ve Mecnun hikayesindeki bu karakter ismin yaygın kullanılmasında önemli rol oynamıştır.

Leyla isminin tüm anlamları şu şekilde;

  • Gece.
  • Saçları gece gibi simsiyah olan kadın.
  • Arabi ayların son gecesi

LEYLA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Leyla isminin kökeni: Arapça
Leyla isminin cinsiyeti: Kız
Leyla isminin renk sembolü: Pembe
Leyla isminin harf sayısı: 5
Leyla Kuran'da geçiyor mu: Hayır

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Leyla İsminin Anlamı Nedir? Leyla’nın Anlamı Ne Demek?
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