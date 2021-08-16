Marmaray saatleri ve durakları 2021: Marmaray saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? Gebze Halkalı banliyö treni sefer saatleri!

İstanbul'da toplu ulaşım denildiğinde akıllara gelen ilk seçeneklerden birisi olan Marmaray hakkında en çok araştırılan konulardan birisi 2021 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisi olarak öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği Halkalı Gebze banliyö treni hattının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Zira, üzerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) durakları da barındıran bu ulaşım aracı ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere günde milyonlarca kişiyi taşıyor. Bu yüzden de açılış ve kapanış saati oldukça merak ediliyor.
Haberimizden, Gebze Halkalı banliyö treni olarak da bilinen 2021 Marmara çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.
MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
MARMARAY DURAKLARI
MARMARAY KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR?
Gebze Marmaray hattında her 15 dakikada bir tren seferleri yapılmaktadır. Söğütlüçeşme - Zeytinburnu arasında her 8 dakikada bir tren seferi yapılmaktadır.
MARMARAY KAÇ DAKİKADA GİDİYOR?
Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inmiştir. Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika gidilmekle beraber, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olmuştur.