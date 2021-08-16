Marmaray saatleri ve durakları 2021: Marmaray saat kaçta başlıyor, son seferi saat kaçta? Gebze Halkalı banliyö treni sefer saatleri!

İstanbul'da toplu ulaşım denildiğinde akıllara gelen ilk seçeneklerden birisi olan Marmaray hakkında en çok araştırılan konulardan birisi 2021 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisi olarak öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği Halkalı Gebze banliyö treni hattının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Zira, üzerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) durakları da barındıran bu ulaşım aracı ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere günde milyonlarca kişiyi taşıyor. Bu yüzden de açılış ve kapanış saati oldukça merak ediliyor.

Haberimizden, Gebze Halkalı banliyö treni olarak da bilinen 2021 Marmara çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Gebze - Halkalı (İlk tren 06.00)

Gebze - Halkalı (Son tren 22.15)

Halkalı - Gebze (İlk tren 06.00)

Halkalı - Gebze (Son tren 22.00)

Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (İlk tren 06.01)

Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (Son tren 23.59)

Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (İlk tren 05.50)

Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (Son tren 23.19)

MARMARAY DURAKLARI

Halkalı Mustafa Kemal Küçükçekmece Florya Yeşilköy Yeşilyurt Ataköy Bakırköy Yenimahalle Zeytinburnu Kazlıçeşme Yenikapı Sirkeci Üsküdar Ayrılık Çeşmesi Söğütlüçeşme Feneryolu Göztepe Erenköy Suadiye Bostancı Küçükyalı İdealtepe Süreyya Plajı Maltepe Cevizli Atalar Başak Kartal Yunus Pendik Kaynarca Tersane Güzelyalı Aydıntepe İçmeler Tuzla Çayırova Fatih Osmangazi Darıca Gebze

MARMARAY KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR?

Gebze Marmaray hattında her 15 dakikada bir tren seferleri yapılmaktadır. Söğütlüçeşme - Zeytinburnu arasında her 8 dakikada bir tren seferi yapılmaktadır.

MARMARAY KAÇ DAKİKADA GİDİYOR?

Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inmiştir. Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika gidilmekle beraber, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olmuştur.