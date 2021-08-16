Mehmetçik’ten Bozkurt’a köprü

KASTAMONU Bozkurt
'ta sel nedeniyle Ezine Çayı
üzerinde köprülerin yıkılması iki taraf arasındaki ulaşım ve tedarik konusunda ciddi problemler yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını Bozkurt'a gönderdi. 4 metre genişliğinde 10 buçuk ton ağırlığında 26 metreye kadar uzayabilirken köprünün azami yük taşıma kapasitesi 70 ton. Yatay kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü
(ZAAK) olarak bilinen köprünün kurulumu dün yapıldı.