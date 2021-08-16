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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Mehmetçik’ten Bozkurt’a köprü

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Mehmetçik’ten Bozkurt’a köprü
KASTAMONU Bozkurt'ta sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde köprülerin yıkılması iki taraf arasındaki ulaşım ve tedarik konusunda ciddi problemler yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını Bozkurt'a gönderdi. 4 metre genişliğinde 10 buçuk ton ağırlığında 26 metreye kadar uzayabilirken köprünün azami yük taşıma kapasitesi 70 ton. Yatay kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprünün kurulumu dün yapıldı.
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Mehmetçik’ten Bozkurt’a köprü
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