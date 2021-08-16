Metrelerce savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale-Samsun karayolu 60. kilometre Delice ilçesi yakınlarında Necmi O. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobildeki yolculardan Hilal, Şahin ve Muhammed Efe O. yaralandı.



Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.