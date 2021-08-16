Motofest şampiyonları belli oldu

Arsuz Gözcüler Halk Plajında, Arsuz Motosiklet Kulübü'nün işbirliği gerçekleştirilen "Motofest 2021 Arsuz", üç gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı. 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda; Profesyonel kategoride Nevzat Erol, Gençlerde Emre Can Doğu, Veteranlarda Tuncay Karaman ve Amatörde Kadir Göde şampiyonluk ipini göğüsledi. Turnuvada en ilgi çeken sporcu ise 7 yaşındaki Osman Karaman oldu. Minik Osman kendi gibi küçük motoruyla gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Etkinliklerin ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, "Belediyemiz tarafından düzenlenen spor şenlikleri kapsamında çeşitli branşlarda müsabakalar devam ediyor. Bunlardan biri de burada gerçekleştirilen 'Motofest 2021 Arsuz'. 4 farklı kategoride sporcular yarıştı. Bu yarışların sonucunda şampiyon olan ve bu güzel etkinliğe katılan tüm kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu festivalin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.