Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu kaç gün?

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur, hangi tarihte ve kaç gün soruları müminlerin gündeminde yer alıyor. Muharrem orucu ile ilgili Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126). Öte yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 veya 15 gün oruç tutmaktadır. Ancak önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına yalnızca 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.