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Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.8.2021 21:56 Son Güncelleme: 16.8.2021 21:56

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV – Youtube canlı yayınında yapılan çekilişle kazanadıran numaraları belirlenen “MPİ On Numara sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin “16 Ağustos MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"On Numara sonuçları" her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV - Youtube canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. Haftanın 2 günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, biletleriyle büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "16 Ağustos MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (16 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos On Numara sonuçları: 6 - 38 - 53 - 64 - 43 - 52 - 20 - 60 - 32 - 28 - 77 - 57 - 55 - 50 - 65 - 70 - 23 - 22 - 29 - 41 - 54 - 27 -


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online 16 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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