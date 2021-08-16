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Haberler Yaşam Haberleri ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları
Giriş Tarihi: 16.8.2021 07:14 Son Güncelleme: 16.8.2021 07:14

ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

Önceki gün Resmi Gazete’de ÖTV indirimine ilişkin karar yayınlandı. Yayınlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Bu noktada, bu yılın en çok tutulan arabalarından Fiat Egea fiyatları da merak konusu oldu. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

ÖTV indirimi sonrası Fiat Egea fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası2 021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

FİAT EGEA 1.4 FİRE

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

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ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları
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