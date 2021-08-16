ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

ÖTV indirimi sonrası Fiat Egea fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası2 021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları