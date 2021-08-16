ÖTV indirimi sonrası 2021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? İşte Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları

ÖTV indirimi sonrası Fiat Egea fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası2 021 Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Fiat Egea fiyatları
FİAT EGEA 1.4 FİRE
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira