Pandemiden kaçtı bu işe girdi! Şimdi ayda 100 bin TL kazanıyor

Sabah kahvaltımı yapıyorum ve 8 gibi gölde kerevit avına çıkıyorum. 2 gün boyunca akşam gün batımına kadar kerevitleri çekiyorum. 3'üncü günde saat 2 gibi yükleme yapıyorum. Kerevit müteahhidi geliyor ve kerevitimizi alıyor. Oradan Isparta'ya, oradan da yurt dışına gidiyor. Haftalık genelde 400 kilo kerevit tutuyorum. Kilosu 30 liraydı sonra 45'ti şimdi ise 65 lira oldu. Eğirdir Gölü'nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi. Şu kerevit avından dolayı aylık elime 100 ile 120 bin lira geçiyor."