Şahinbey Belediyesi’nden 10 milyon lira

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla 10 milyon TL bağışladı.

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahinbey Belediyesinin yangı ve sel felaketinde yaraların sarılması için AFAD hesabına 10 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Gaziantep Şahinbey ilçemiz, Şahinbey Belediyemizin yürüttüğü koordinasyonla Yangın ve Sel Afetinde yaraların birlikte sarılması için AFAD hesabına, 10 milyon TL bağışta bulundu. Şahinbeyli hemşehrilerimize ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.