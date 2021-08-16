Şanlıurfa ’da sulama kanalına düşen genç bulundu

Olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçmekte olan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında gezen Hüseyin Sarıyıldız(18), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Akıntılı suda bir süre sonra gözden kaybolan Yıldız için olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, genci bulabilmek için arama çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucu Hüseyin Sarıyıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkartılan gencin cenazesin otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi sonrasında Hüseyin Sarıyıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi