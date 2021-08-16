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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Sarıkamış’ta taşan dere 40 eve çamur götürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sarıkamış’ta taşan dere 40 eve çamur götürdü
KARS Sarıkamış'ta önceki gün öğleden sonra başlayan sağanak akşam saatlerinde sele yol açtı. İnkaya köyünde taşan derenin taşıdığı çamur 40 evi kullanılamaz hale getirdi, 6 haraçta hasar oluştu. AFAD, Jandarma, JAK ve 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal "Çok şükür can kaybımız yok, hasar testpi çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. İnkaya köyünün yanında bulunan Topkaya köyünde de küçük çaplı hasarlar tespit edildi. Sarıkamış Kaymakamlığı'nca selden etkilenenlere sıcak yemek dağıtıldı.
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Sarıkamış’ta taşan dere 40 eve çamur götürdü
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