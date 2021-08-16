Sarıkamış’ta taşan dere 40 eve çamur götürdü

KARS Sarıkamış
'ta önceki gün öğleden sonra başlayan sağanak akşam saatlerinde sele yol açtı. İnkaya
köyünde taşan derenin taşıdığı çamur 40 evi kullanılamaz hale getirdi, 6 haraçta hasar oluştu. AFAD
, Jandarma, JAK
ve 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal "Çok şükür can kaybımız yok, hasar testpi çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. İnkaya köyünün yanında bulunan Topkaya köyünde de küçük çaplı hasarlar tespit edildi. Sarıkamış Kaymakamlığı'nca selden etkilenenlere sıcak yemek dağıtıldı.