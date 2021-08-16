Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehit teğmenin baba ocağına acı haber ulaştı
Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:53

Şehit teğmenin baba ocağına acı haber ulaştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şehit teğmenin baba ocağına acı haber ulaştı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın Kağıthane’deki baba ocağına Şehit ateşi düştü. İktisat mezunu olan ve hakemlikte yapan ailenin tek erkek çocuğu olan Teğmen İsmail Can Softa’nın şehit haberi astsubay emeklisi baba Rağıp Softayı adeta yıktı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) teröristlerin alçakça tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit oldu. Sivil hayatında Üniversteden iktisat mezunu olan ve ikinci liğ hakemliği yapan ailenin tek erkek evladı olan İsmail Can Softa'nın Kağıthane'deki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, evin olduğu sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı.

Oğlu şehit olan emekli Astsubay Ragıp Softa evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Piyade Teğmen'in iktisat mezunu olmasına rağmen babasının ve ablasının kocasının asker olmasından dolayı askeriyeyi sevdiği için subay olduğui kaydedildi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı Salı günü bugün baba evinin olduğu mahalleye getirilerek helallik isteneceği ve sonrasında ise Cenaze namazının askeri törenle Levent Afet Yolal Camii'nde kılındıktan sonra, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

"AİLESİNDE ASKER ÇOK OLDUĞU İÇİN SUBAY OLDU"

Oğlunu şehit verdiğinden dolayı oldukça üzüntülü olan ve konuşamayan baba Rağıp Softa taziyeleri kabul ederken İsmail Can Softa'nın halasının oğlu Şükrü Karadağ; "Aile en son 2 gün önce kendisiyle görüşmüş. Kendisinin iyi olduğunu öğrenmiş. Operasyon bölgesinde olduğu için çok sık arayamıyoruz. Sabah acı haberle uyandık, Çankırı'dan kalktık geldik. Vatan sağ olsun. Kendisi İktisad mezunuydu, askerliği çok seviyordu. Babası astsubay zaten, eniştesi de asker. Mezuniyetten sonra bir dönem futbol hakemliği yapıyordu, sonra asker oldu. Bordo bereli eğitimi tamamladı, revize edildi, komando oldu. Kuzey Irak'ta 3 aydır görevdeydi." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit teğmenin baba ocağına acı haber ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA