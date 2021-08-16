SON DAKİKA HABERİ | Afganistan’dan havalanan THY uçağı İstanbul’da!

Taliban militanlarının Afganistan'daki hızlı ilerleyişini sürdürerek Kabil'e girip devlet yönetimini ele almasıyla kentte kaos ortamı hakim oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları (THY) Afganistan seferlerini iptal ederken, bölgede yaşayan ve yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için de Kabil'e uçak gönderdi.