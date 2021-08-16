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Giriş Tarihi: 16.8.2021 10:20 Son Güncelleme: 16.8.2021 10:21

Son dakika | Meteoroloji il il uyardı! Öğle saatlerine dikkat...

AA
Son dakika | Meteoroloji il il uyardı! Öğle saatlerine dikkat...

Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında gök gürültülü sağanak beklenildiği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada ise yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiği belirtildi ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Son dakika haberi: Meteoroloji il il uyardı. Yağışların Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında gök gürültülü sağanak beklenildiği ifade edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabında yapılan açıklamada kuvvetli yağışlar için uyarılarda bulunuldu. Açıklamada; Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Son dakika | Meteoroloji il il uyardı! Öğle saatlerine dikkat...
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