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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 16.8.2021 07:30 Son Güncelleme: 16.8.2021 07:31

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” haftalık düzende Milli Piyango Online aracılığıyla Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV - Youtube canlı yayınında yapılan çekilişle kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralara ilişkin “15 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu mu?” sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 15 Ağustos Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV - Youtube ortak canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (15 Ağustos 2021 Pazar) şans oyunu severler için bir kez daha belirlendi. Bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan MP TV canlı çekilişine Millİ Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek "15 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu mu?" soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Ağustos Süper Loto sonuçları: 24 - 46 - 32 - 10 - 26 - 9


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;



SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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