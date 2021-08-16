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Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:51

Ters yöne girip TEM'i birbirine katmıştı: Ehliyetsiz sürücü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ters yöne girip TEM’i birbirine katmıştı: Ehliyetsiz sürücü yakalandı

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisten kaçan ve dur ihtarına uymayan, ardından da TEM'de ters yöne dönerek ilerleyen kamyonet sürücüsü Saffet S. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 7 bin 657 lira para cezası kesildi.

Trafik polisleri, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir kamyoneti durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan kamyonet sürücüsü yoluna hızla devam etti. Motosikletli trafik polisleri ise aracın peşine düştü.

Ekipler daha sonra kamyonetin önüne geçerek yolunu kesmek istedi. Polisten kaçmak isteyen kamyonet sürücüsü, Beykoz TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi. Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri ise korku dolu anlar yaşarken vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Saffet S. (31), trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Kavacık Polis Merkezi'ne getirildi. Ayrıca ehliyeti olmadığı belirlenen Saffet S.'nin polisin dur ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmak,TEM Otoyolu'nda ters yönde ilerlemek, emniyet şeridi ihlali yapmak, tek yönlü yolda geri gitmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve araç muayenesinin olmaması suçlarından 7 bin 657 lira cezai işlem uygulandı.

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Ters yöne girip TEM'i birbirine katmıştı: Ehliyetsiz sürücü yakalandı
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