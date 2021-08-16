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Giriş Tarihi: 16.8.2021 13:39

Torbacı operasyonunda 2 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Torbacı operasyonunda 2 gözaltı

Hatay’da torbacı diye tabir edilen sokak ta uyuşturucu satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sırasında durdurulan bir araçta 4 bin 712 adet captagon hap, şahısların evinde yapılan aramalarda ise 6 bin 800 adet captagon hap, 37,81 gram metamfematin, 235,55 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek kubar esrar, 51,83 gram takoz esrar, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar, kapsamında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında bir motosikleti durdurdu. Motosikletin üzerinde bulunan E.Y. ve A.A. isimli şahısların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada 4 bin 712 adet captagon hap ele geçirildi. Şahısların Armutlu Mahallesin'de bulunan evlerinde yapılan aramalarda 6 bin 800 adet captagon hap, 37,81 gram metamfematin, 235,55 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek kubar esrar, 51,83 gram takoz esrar, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Torbacı operasyonunda 2 gözaltı
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