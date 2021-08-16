Torbacı operasyonunda 2 gözaltı

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar, kapsamında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında bir motosikleti durdurdu. Motosikletin üzerinde bulunan E.Y. ve A.A. isimli şahısların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada 4 bin 712 adet captagon hap ele geçirildi. Şahısların Armutlu Mahallesin'de bulunan evlerinde yapılan aramalarda 6 bin 800 adet captagon hap, 37,81 gram metamfematin, 235,55 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek kubar esrar, 51,83 gram takoz esrar, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.