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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Tur tekneleri alev alev yandı

MEHMET AL MEHMET AL
Tur tekneleri alev alev yandı

Alanya’nın Türkler Yat Limanı’nda çıkan yangında ‘Korsan Gemisi’ konseptiyle turistleri gezdiren 4 ahşap tekne alevlere teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan yat limanında dün gece çıkan yangında 4 tur teknesi küle döndü. Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesi'ndeki yat limanında meydana geldi. Limana bağlı bir gezi teknesinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı. Teknelerde bulunan bazı görevliler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yetersiz kalında denize atlayarak canlarını zor kurtardı. Bu sırada sahilde de turistler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahalede çaresiz kaldı. Küle dönen 4 tekneden biri olan 60 metrelik 'Last King'in dünyanın en büyük korsan teknesi olma özelliğini taşıdığı öğrenildi.
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Tur tekneleri alev alev yandı
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