Tur tekneleri alev alev yandı

Antalya
'nın Alanya
ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan yat limanında dün gece çıkan yangında 4 tur teknesi küle döndü. Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesi'ndeki yat limanında meydana geldi. Limana bağlı bir gezi teknesinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı. Teknelerde bulunan bazı görevliler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yetersiz kalında denize atlayarak canlarını zor kurtardı. Bu sırada sahilde de turistler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahalede çaresiz kaldı. Küle dönen 4 tekneden biri olan 60 metrelik 'Last King
'in dünyanın en büyük korsan
teknesi olma özelliğini taşıdığı öğrenildi.