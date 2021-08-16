Türk Kızılay’ı Zonguldak Şubesi 30 kişilik ekiple Kastamonu’da

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere son günlerde ülkemizde yaşanan doğal afetler giderek artıyor. Kızılay olarak insani yardım alanında varımızla yoğumuzla sahadayız. Bugün de Rabbim nasip kısmet eylerse Kastamonu'da yaşanan sel felaketi için gönüllü kardeşlerimiz ile birlikte Bozkurt ilçesine desteğe gidiyoruz" dedi.

Ergenç ayrıca şunları söyledi: Komşu ilimiz Bartın'da yaşanan sel felaketine ilk olarak biz gittik. Şu an mobil mutfak aracımız Bartın Kumluca Zafer köyünde görevine devam ediyor. Muğla'ya göreve giden ekibimiz dün geriye döndüler. Şimdi ise gönüllülerimizin tutmuş olduğu nöbetlerde Kastamonu'da sıramız geldi. Bu konuya da kısa bir açıklık getirmek istiyorum. Yaşanan afetlerde ilk olarak bölgelere komşu iller gidiyor. Sonrasında ise genel merkezimizin koordinesinde görevi biten Kızılay şubesi memleketine geri dönerken nöbet sırası gelenler sahaya çalışmak için iniyor. Bugünde Kastamonu'da nöbet sırası bizde. Üzerimize düşeni layığıyla yapıp Zonguldak'ımıza geri döneceğiz. Vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor ve bu afetlerin son bulması için dua ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz ve bu yaraları birlikte saracağız.

Ergenç, Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanlığı olarak 30 kişilik ekiple Kastamonu'ya hareket ettiklerini söyledi.