Türk Telekom çalışma saatleri 2021: Türk Telekom müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri

Uzun yıllardan bu yana Türkiye'ye geniş altyapısıyla telefon, internet ve daha pek çok hizmet sunan Türk Telekom'un müdürlüklerine telefon ve internet hattı açtırma – kapattırma, fatura ödemesi ve daha pek çok işlem için gitmek isteyen vatandaşlarımız 2021 Türk Telekom müdürlükleri çalışma saatlerini merak edenler yoğun şekilde Türk Telekom Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor.
Türk Telekom Müdürlükleri çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;
Tüm Türk Telekom Müdürlükleri sabah saat 08.30'dan itibaren vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamaktadır.
Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası vermektedir.
Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri, akşam saat 17.00'a kadar hizmete devam etmektedir. Bu saatten itibaren müdürlük personeli paydos etmektedir.
Türk Telekom Müdürlükleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) hizmet vermemektedir.
Türk Telekom Müdürlükleri resmi ve dini tatillerde çalışmamaktadır.