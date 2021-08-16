Turkovac (yerli aşı) ne zaman çıkacak, uygulamaya geçecek? Turkovac aşısı çıktı mı, son durum ne?

Turkovac adı verilen Yerli Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İngiliz varyantına karşı yüzde yüz etkili olduğu bildirilen aşının delta varyantı üzerindeki etkileri de araştırılmaya başlanırken öte yandan vatandaşlar aşının uygulamaya geçeceği tarihi merak ediyor. Bu noktada ise Turkovac ne zaman çıkacak, yerli aşı uygulamaları ne zaman başlayacak, son durum ne? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Turkovac (Yerli Aşı) son durum...
TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yerli aşının uygulamaya geçeceği tarihe ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.
Turkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli aşıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Özdarendeli, "Erciyes Üniversitesi pandemi dönemi öncesinde 2013 yılında Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni kurdu." dedi.
Özdarendeli, "Bu noktada da daha önce Kırım Kongo ile ilgili aşı çalışmaları yapıldı. Artık günümüzde bir şeyi sıfırdan keşfetmekten ziyade bu konudaki gerekli tecrübeleri ve doğru bilgileri bir araya getirerek uygun bir platformda eritmek en önemlisi. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 7-8 yıl önce bu merkezde başladık. Erciyes Üniversitesi'nin önemli bir vizyonudur bu. Oradan gelen tecrübe ve birikimle yetişmiş insan gücüyle çok hızlı bir şekilde pandemiye aşı geliştirmeyle ilgili reaksiyon verebildik. Daha önceki birikimler çok önemli" ifadelerini kullandı.
AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK
Yeni çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Özdarendeli; "Merkezimizi daha büyük bir alana taşınmasıyla ilgili bir projemiz var. Daha geniş bir alana ve teknolojik olarak çok daha iyi bir merkeze sahip olacağımızı düşünüyorum. 2 yıl içerisinde biteceğini düşünüyorum. Buradaki temel bakış açımız aşıyla uğraşan küçük grupları bir araya getirerek proje liderleri eşliğinde farklı aşı Ar-Ge çalışması yapılması. Aynı zamanda da bu zamana kadar çalıştığımız birkaç aşı var. Bu aşılar belirli noktalara geldi. Hangi aşıların çalışılacağı ile ilgili kafamızda birkaç tane yeni şey var ama birkaç yıl sonra belirginleşecektir. Çünkü yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar söz konusu dünyamızda. Covid-19 buna bir örnek. Bizim yeni ve yeniden çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek" dedi.
YÜZDE 100 ETKİLİ
Yerli aşı olan Türcovac'ın İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu, Delta varyantına karşı ise etkinlik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özdarendeli, "İngiliz varyantıyla ilgili rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın da destekleriyle bir proje yaptık. Çünkü son aylara kadar ülkemizde dominant olarak İngiliz varyantıydı. O noktada yaptığımız çalışmalarda İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili. Tabi varyantlarda bütün aşılarda olduğu gibi antikorda düşüşler söz konusu ama yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor elimizde tam veri olmadığı için söyleyemiyorum ama İngiliz varyantıyla ilgili etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.