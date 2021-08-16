Vali Erin’den kritik açıklamalar: Durum kötüleşiyor!

Tüm Dünya'da etkisini sürdürmekte olan Covid-19 Salgını ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Devam eden mücadelenin sürdüğü Türkiye'de vatandaşların salgına karşı alacağı tedbirler yetkililer tarafından aralıksız bir şekilde duyurulmaya devam ediyor.

Yapılan bu mücadele tedbirlerinin yanında bir de aşı uygulaması gerçekleştirilmeye, vatandaşların aşı vurmasına yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Ülke genelinde aşı uygulamasının gerçekleştiği birçok nokta bulunurken vatandaşların ise uygulamaya önem vermesi istenmişti. Yapıla bu uygulamada son sıralarda yer alan Şanlıurfa sıralamada birçok kez gerilerde kaldı. Vatandaşların rağbet göstermediği aşı uygulaması Şanlıurfa'da düşük verilerde kalmaya devam ediyor.

Uygulamanın vatandaşlar tarafından benimsenmemesi ve salgın kurallarına uyulmaması nedeniyle Şanlıurfa Valiliği koordinesinde toplantı gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valiliği toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair konuları, vaka sayıları ve aşı uygulamaları ile ilgili değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi vatandaşlara seslenerek mücadelenin henüz bitmediğini ifade etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm,CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu gibi isimlerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin vaka sayılarının arttığını, aşı yapan kişilerin az olduğunu ve durumun kötü olduğunu dile getirip vatandaşlara seslendi. Bu durumdan dolayı vatandaşlara seslenen Vali Erin cenaze, taziye ve düğün gibi salgının yayılmasına olanak sağlayan etkinliklere katılmamaları yönünde vatandaşlara seslendi.