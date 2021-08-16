Yeni aşı kararları açıklandı! Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararlar açıklandı. Alınan kararlara göre; tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Gelen açıklamaların ardından, "Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte yeni aşı kararları hakkında son bilgiler.