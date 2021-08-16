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Giriş Tarihi: 16.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 16.8.2021 10:04

Yeni aşı kararları açıklandı! Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?

Yeni aşı kararları açıklandı! Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşılarını olabiliyor olup koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeri kararları duyurdu. Peki; aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte son durum!

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararlar açıklandı. Alınan kararlara göre; tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Gelen açıklamaların ardından, "Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte yeni aşı kararları hakkında son bilgiler.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu.

Koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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Yeni aşı kararları açıklandı! Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?
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