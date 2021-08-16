Zeynep İsminin Anlamı Nedir? Zeynep’in Anlamı Ne Demek?

Türkiye'de yeni doğan kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alır. Kız çocuğu dünyaya getirmek için sabırsızlanan ve adını Zeynep vermek isteyen kişiler de bu ismin anlamını oldukça merak etmektedir. Zeynep isminin ne anlama geldiği konusunda ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Zeynep isminin anlamı nedir ve Zeynep ne demek sorularının cevabına haberimizde yer verdik. İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimlerden birisi olan Zeynep adının anlamı!

ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI

Zeynep, Arapça kökenli bir kız ismidir.

Zeynep "Değerli taşlar, mücevherler" anlamını taşır.

Zeynep ismi yine Arapça olan Zeyn-u Eb kelimesinden gelmektedir.

Zeyn-u Eb ise "Babasının süsü" anlamına gelir.

ZEYNEP İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Zeynep ismi geçmemektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) kızlarından birisinin ismi de Zeynep'tir. Bu nedenle de İslami açıdan Zeynep isminin önemi çok büyüktür.