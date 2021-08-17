10 bin başvurudan 200 öğrenciye tam burs

SEY Vakfı
tarafından 19 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında açılan "Gelecek bursu" başvuruları sonuçlandı. Türkiye
'nin 81 ilinden 10 bine yakın başvurular kapsamında 125 çocuk seçici kurul tarafından burs almaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıl da vakıf bünyesinde 75 öğrenci tam burs alırken, bu yıl toplamda yüzde 100 burslu olarak 200 öğrencinin eğitim alacağı öğrenildi. SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel
, tam burs alan 200 öğrencinin servis, üniforma, bilgisayar, kitap gibi eğitime dair tüm ihtiyaçları anaokulundan 8. Sınıfın sonuna kadar vakıf bünyesinde karşılanacağını duylurdu.