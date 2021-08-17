17 Ağustos depremi mesajları ve sözleri! 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları!

Marmara ya da Gölcük depremi olarak da bilinen 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde olan ve 18 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem, çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. Her yıl 17 Ağustos tarihinde Gölcük depremi unutulmazken hayatını kaybeden vatandaşlarımız da rahmetle anılıyor. Öyle ki, sosyal medyadan da 17 Ağustos depremi anma mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, 17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları
Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.
17 Ağustos Depremi'nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.
17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!
17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...
17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.
22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.
Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.
Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…
03:02! Sesimi duyan var mı?
17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.