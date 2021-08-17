17 Ağustos depremi mesajları ve sözleri! 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları!

Marmara ya da Gölcük depremi olarak da bilinen 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde olan ve 18 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem, çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. Her yıl 17 Ağustos tarihinde Gölcük depremi unutulmazken hayatını kaybeden vatandaşlarımız da rahmetle anılıyor. Öyle ki, sosyal medyadan da 17 Ağustos depremi anma mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, 17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları