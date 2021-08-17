Mustafa Kemal'in başkomutanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Zafer Bayramı için geri sayım başladı. İlk kez Afyon'da 1924 yılında kutlanan Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. 1926 yılından itibaren ise Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu noktada vatandaşlar, 30 Ağustos resmi tatil mi, yayım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;
30 AĞUSTOS 1922'DE NE OLDU?
Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
30 AĞUSTOS BU YIL HANGİ GÜN?
30 Ağustos bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî tatil ve ulusal bir bayramdır.