Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4. Doz aşı kararı çıktı! Sağlık çalışanları başta olmak üzere pek çok öncelikli grup için 4. Doz aşı randevuları açıldı. 21 gün önce üçüncü doz aşısını olan vatandaşlar şimdi 4. Doz için randevu alabilecek. Bu bilgilerin yanı sıra aşı yaşıyla ilgili de gelişme yaşanıyor. Buna göre, 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da 4. doz yaptırabilecek. Peki, 4. doz aşı ne zaman olunur, kaç hafta sonra yapılmalı ve kimler yaptıracak? Biontech 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı. Öte yandan 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da 4. doz yaptırabilecek.
PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.
Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte yanıtı
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.
Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!
Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabiz.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.
Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.
Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.
Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.
Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.
E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.