5 Rus mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kahramanmaraş
'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 3 Türk mürettebat için önceki gün Adana
Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 5 Rus mürettebat için ise Adana Havalimanı'nda dün tören düzenlendi. Rus mürettebatın cenazeleri Rusya
'ya uğurlandı. Uçakta hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu memleketi Adana'da, şehit pilot Serkan Mirzaoğlu
, Elazığ
'da, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi (48) de memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Düşen uçağın karakutusu, Türk heyetin gözetiminde Rusya'da açılıp, incelenecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum" dedi.