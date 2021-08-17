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Giriş Tarihi: 17.8.2021

5 Rus mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
VEDAT YETİK VEDAT YETİK
5 Rus mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren pilotlar toprağa verildi. 5 Rus mürettebatın cenazesi ise ülkelerine uğurlandı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 3 Türk mürettebat için önceki gün Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 5 Rus mürettebat için ise Adana Havalimanı'nda dün tören düzenlendi. Rus mürettebatın cenazeleri Rusya'ya uğurlandı. Uçakta hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu memleketi Adana'da, şehit pilot Serkan Mirzaoğlu, Elazığ'da, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi (48) de memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Düşen uçağın karakutusu, Türk heyetin gözetiminde Rusya'da açılıp, incelenecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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5 Rus mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi
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