5 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı!

17 Ağustos 1999 depreminde eşi ve 1 çocuğunu kaybeden ve yakalanmış olduğu KOAH hastalığı nedeniyle de son 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır, bu talebini Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iletti. Bunun üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü hemen harekete geçti ve evinden alınan Çakır, bugüne kadar görmediği İzmit İlçesindeki Seka Park'a getirilerek unutulmaz bir gün yaşadı.

EŞİNİ VE BİR ÇOCUĞUNU DEPREMDE KAYBETTİ

5 yıl sonra dışarı çıktığı için oldukça mutlu olan İlhan Çakır; "17 Ağustos 1999 depremini Gölcük'te bizzat yaşadım. 16 Ağustos akşamı Kandıra'da tatildeydik. Eve dönüş yaptıktan sonra evde kalan çöpleri atmam için eşim beni dışarı gönderdi. Ben aşağıya indiğimde deprem meydana geldi. Gözlerimin önünde evin yıkılmasını seyrettim. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldılar. Eşimi ve 1 çocuğumu kaybettim. 2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik." dedi.

"5 YIL SONRA İLK KEZ DIŞARIYA ÇIKTIM"

Çakır; "KOAH hastalığım nedeniyle 5 senedir evdeydim. Seka Park diye güzel bir yer olduğunu duydum. Hastalıklarımdan dolayı Seka Park kurulduğundan beri hiç gezmemiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini aradım. Evime özel bir araba ile geldiler. Beni aldılar, Seka Parkı gezdirdiler. 5 yıl sonra ciğerlerime temiz hava çektim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" açıklamasında bulundu.