Akasya AVM çalışma saatleri 2021: Akasya Acıbadem AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve oldukça rağbet gören alışveriş merkezlerinden olan Akasya Acıbadem'ın 2021 çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içerisinde çeşitli zaman dilimlerinde yolu buraya düşecek olan kişiler, Akasya AVM mesai saatleri hakkında güncel bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Durum böyle olunca da, 'Akasya AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bilgisi ile Akasya AVM açılış ve kapanış saati haberimizde!

AKASYA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! AKASYA ACIBADEM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Akasya AVM saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, burada da öğle arası tatili verilmeden müşterilere hizmet aralıksız devam etmektedir.

AKASYA AVM HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Akasya Acıbadem hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00'da açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

AKASYA AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Akasya, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25, 34660 Üsküdar, İstanbul

Telefon: 0 216 325 03 72

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Akasya Acıbadem, bayramın 1. günü 13.00'te açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

AKASYA ACIBADEM HAKKINDA

Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış, en beğenilen markalarını misafirleriyle buluşturan "Akasya" keyifli alışveriş deneyimi, zengin sosyal yaşam seçenekleri, 10 dönümlük parkı, metro, metrobüs ve Marmaray'a ulaşım kolaylığı ile hem Anadolu Yakası'nın, hem de İstanbul'un en iddialı projesi olarak açıldı.

Akasya, 80.000 metrekarelik kiralanabilir alana sahip, Türkiye'nin lider markalarının yanı sıra, Türk perakende piyasasına ilk kez Akasya ile giren dünyanın en ünlü markaları, restoranları, cadde alışverişini sevenler için Bağdat Caddesi'nden esinlenilen geniş, ferah ve gün ışığı alan 30 metre yüksekliğinde aydınlık koridorları ile dikkat çeker. Avrupa'nın en büyük ve en son teknolojiyle donanımlı IMAX salonu ile birlikte 15 adet sinema salonu, 10 dönüm Akasya Parkı ile Mart 2014'te kapılarını açtı.

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