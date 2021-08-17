Alanya’da İlginç hırsızlık billboardan laptop çaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 12.Ağustos günü saat:04.50 sıralarında Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan ışıklı billboard altında bulunan kilitli bölme kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kırılarak açılmış ve içeride bulunan laptop çaldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahısın M.Y (34) olduğu, şahısın laptopu çaldıktan sonra Kızlarpınarı Mahallesinde bulunan bir markete giderek laptopu sattığı tespit etti.

Asayiş Büro Amirliğine bağlı hırsızlık ekipleri laptop hırsızı M.Y., ikamet ettiği evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan Laptop hırsızı M.Y., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Çalınan laptop ise sahibine teslim edildi.