Aldatıldığını öğrenince dehşet saçtı! Silahlı bıçaklı kovalamaca kanlı bitti

Cezaevinde hükümlü olduğu süre boyunca eşinin kendisini 27 yaşındaki Mustafa S. ile aldattığını düşünen 33 yaşındaki Numan K., cezaevinden çıkar çıkmaz Mustafa S. ile buluştu. İddiaya göre Numan K., konuyu kapattığını söylemesine rağmen sosyal medyadan Mustafa S.'yi ölümle tehdit etmeye devam edince işler değişti.

SİLAHA KARŞILIK BIÇAK

Aldatıldığını düşünen adam, 1 mayıs 2021 tarihinde eşiyle birlikte olduğunu düşünen Mustafa S.'nin kapısına giderek bağırmaya başladı. 'Mustafa, gel buraya seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran Numan K.'nın belindeki silahı gören Mustafa S. ise mutfaktan aldığı bıçakla aşağı indi.

SİLAH PATLAMAYINCA KARNINDAN BIÇAKLANDI

Mustafa S.'yi karşısında gören Numan K., elindeki silahı doğrultarak tetiğe bastı fakat silahın patlamaması üzerine şaşkına döndü. Ne yapacağını bilemeyen adam, aracına doğru koşarak kaçmaya başlarken Mustafa S. ise elindeki bıçakla Numan K.'yı kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Mustafa S., elindeki bıçakla Numan K.'nın sırtına ve karnına 2-3 bıçak darbesi sapladı.

KOVALAMACA KANLI BİTTİ

Gövdesinde bıçakla kalan Numan K., elindeki silahla tekrar ateş ettiği sırada olay yerine gelen Mustafa S.'nin annesi Güldeste S. ise çılgına dönen 2 adamı ayırmak istedi. Numan K.'ya engel olmak isteyen 55 yaşındaki Güldeste S., silahlı adamın aracını ileri geri hareket ettirmesi sonucu yerlerde sürüklendi.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Yaşanan olay sonucu tarafların birbirinden şikayetçi olması sonucu Mustafa S. hakkında 'Hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle, Numan K. hakkında ise 'Tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.