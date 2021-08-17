Aldattığını düşündüğü için eşini öldürmüştü! O davada yeni gelişme

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Avukat Melek Gerek ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Nilda Baltalı ve Hande Gündoğdu da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Turan Demiryaran'ın olay tarihinde eşi Tuğçe Demiryaran'ı kasten öldürdüğünü belirterek 'Eşi kasten öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

'GENCECİK BİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Mütalaaya katıldıklarını belirten Avukat Melike Gerek, sanık hakkında haksız tahrik ve ceza indirimi hükümlerinin uygulanmamasını talep ederken Avukat Hande Gündoğdu ise olayın tasarlanarak gerçekleştiği hususundaki beyanlarını tekrar ederek 'Olay sonrasında kapıyı açmayarak kolluk kuvvetlerinin kapıyı kırmalarına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle iyi hal indirimlerinin uygulanmamasını talep ederiz. Tasarlama yönünden de cezalandırılmasını talep ederiz' dedi. Avukat Nilda Baltalı ise '5 yaşındaki bir çocuk annesiz kalmıştır. Gencecik bir kadının ölümüne sebebiyet veren kişiye iyi niyet gösterilmemesini talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sanık Turan Demiryaran ise duruşmada eşini çok sevdiğini ve tasarlayarak öldürme planı olmadığını söyleyerek 'Eşimle ayrılma aşamasındaydık, sonrasında barışma kararı aldık. Boşanmamızı da ertelemiştik. Sonra ben aldatıldığımı öğrendim. 2 ay ayrılık süreci yaşadık, ablamla kaldım ve psikolojik tedavi gördüm. Çocuğumuz olduğu için eşimi affettim. Olayın olduğu gün evimi boyuyor, eşim ve çocuğum için uğraşıyordum. Çocuğumu göremiyorum hem annesiz hem babasız büyüyor. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey, adaletinize sığınıyorum.' sözlerini sarfetti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanığın avukatının başka bir şehrin barosuna geçmesi ve avukatı olmaması nedeniyle hükmünü açıklamazken sanığa başka bir avukat atanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.