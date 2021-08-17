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Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:21 Son Güncelleme: 17.8.2021 09:21

Andezit Taşının Diğer Adı Nedir?

Andezit Taşının Diğer Adı Nedir?

Beyin sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen bulmacalar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmektedir. Bir kısmı kelimeler bir kısmı da rakamlar üzerine kurulan bu bulmacalarla ilgili; “Andezit taşının diğer adı nedir?” sorusu dikkat çekiyor. İşte Andezit taşı kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı.

Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Andezit taşının diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Andezit taşı kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Andezit Taşı Nedir?

Andezit taşı, bazalt ve riyolit taşları arasında yer alan farklı bir taş türüdür. Bu taş volkanik kayaçların ilk birimidir. Alt dokanakları gözlenemezken üst dokanakları otobreşler ile uyum göstermektedir. Andezit taşı gri- pembe renktedir. Volkanik yapısından dolayı bu taşta akma düzlemleri, soğuma ve tektonik hareketlerin oluşturmuş olduğu çatlaklar gözlenmektedir. Andezit taşı 3 şekilde oluşmaktadır. Birinci, magmanın kristalizasyonu ile, ikincisi, kabuklu olan malzemenin kısmen erimesi ile, üçüncüsü ise magma rezervuarlarında felsik riyolitik ve mafik bazaltik magmaların karışımı ile.

Andezit Taşının Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda karşımıza sık sık çıkan bir soru olan andezit taşının diğer adı nedir sorusunun cevabı 10 harflidir. Kare, çengel ve resimli bulmacalarda sorulan bu 10 harfli yanıt "Ankara Taşı" olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Andezit Taşının Diğer Adı Nedir?
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