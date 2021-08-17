Aqua Florya AVM çalışma saatleri 2021: Aqua Florya saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Alışveriş tutkunlarının hafta sonu başta olmak üzere sık sık ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. Yaklaşık sekiz yıldır güvenli ve kaliteli hizmet sunmaya devam eden Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, belirli saatlerde hizmet sunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak ise detaylı bilgileri merak eden kişiler çalışma saatleri listesine buradan ulaşabilecekler. Peki, Aqua Florya saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar? İşte 2021 açılış ve kapanış saati bilgileri!

Aqua Florya Çalışma Saatleri

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, belirli saatler aralığında hizmet vermektedir. Eğlence ve alışveriş keyfini aynı mekanda buluşturan alışveriş merkezinin en büyük çekim gücü İstanbul Akvaryum'u bünyesinde bulundurmasıdır. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz aynı zamanda eğlence alanları sayesinde keyifli dakikalar geçirebileceğiniz Aqua Florya çalışma saatleri şöyle;

Aqua Florya Saat Kaçta Açılıyor?

Aqua Florya, İstanbul'un Bakırköy ilçesindedir. Haftanın yedi günü hizmet veren Aqua Florya, sabah saat 10:00'da açılıyor. Bu saatten itibaren ister alışveriş yapabilir, ister eğlence alanlarında vakit geçirebilirsiniz.

Aqua Florya Saat Kaçta Kapanıyor?

10:00'da ziyaretçilerini kapılarını açan Aqua Florya, 22:00'a kadar ise hizmet sağlıyor. Bu saatler arasında Aqua Florya AVM'deki tüm mağazalarda alışverişinizi yapabilirsiniz.

Aqua Florya Müşteri Hizmetleri

(0212) 574 59 00 numarasını çevirerek görüş, öneri ve şikayetlerinizi buradan bildirebilirsiniz.