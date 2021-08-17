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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Asansör boşluğunda bulunan Zümra Nur hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Asansör boşluğunda bulunan Zümra Nur hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, hayatını kaybetti. Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan Zümra Nur Şenyurt, akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu. Zümra Nur, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Asansör boşluğunda bulunan Zümra Nur hayatını kaybetti
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