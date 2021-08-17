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Giriş Tarihi: 17.8.2021 10:53

ASELSAN personel alımı 2021 başladı mı? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

ASELSAN personel alımı 2021 başladı mı? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

ASELSAN personel alımı ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Konya’da faaliyet gösterecek olan merkeze tam 1200 personel alımı gerçekleşecek. 800'ü mühendis 400'ü nitelikli teknisyen olmak üzere alınacak adaylar için başvuru tarihleri merak konusu oldu. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından tüm detaylar açıklandı. Peki ASELSAN personel alımı 2021 başladı mı? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

ASELSAN Konya'nın üretime başladığı ve 800'ü Mühendis 400'ü nitelikli teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu. İstihdam edilmek üzere çeşitli görevlendirmede yer alacak adaylar başvuru şartları, tarihleri gibi bilgileri araştırmaya başladı. Hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik gibi ihtiyaçlar giderilecek. Buna göre; ASELSAN personel alımı 2021 başladı mı? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

ASELSAN PERSONEL ALIMI 2021 BAŞLADI MI?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını duyuruldu. Personel alımı tarihi henüz belli olmazken detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

ASELSAN Konya'nın istihdam edeceği 800 mühendis ve 400 teknisyen için başvuruların nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Başvuruların belirlenen tarihlerde ASELSAN'ın resmi sitesinden yapılması bekleniyor.

ASELSAN 1200 PERSONEL ALIMI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını duyurdu ve fabrikada 800'ü mühendis, 400 teknisyen olmak üzere 1200'ün üzerinde çalışanın olacağı müjdesini verdi.

İşte Altunyaldız'ın açıklaması;

"ASELSAN Konya, savunma sanayisinde gerçek büyümeye, teknoloji transferine ve bu gelişimini diğer sektörlere yaymaya yönelik son derece kıymetliydi. ASELSAN Konya, çok hızlı şekilde tamamlandı ve geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle üretime ve istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor. İnşallah 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışanı olacak. Bu çalışmaları diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel anlamda onların açılımını temin etmiş olacak. Konya'daki bu çalışmalar şehrimizin savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 3'e yerleştiğini ortaya koydu."

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ASELSAN personel alımı 2021 başladı mı? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
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