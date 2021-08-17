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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS ile Biontech - Sinovac Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 23:44

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS ile Biontech - Sinovac Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS ile Biontech - Sinovac Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

ALO 182, e-Nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı her gün milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ülkede aşılama süreci hızla devam ederken vatandaşlar e-Devlet şifreleriyle beraber randevularını dilediği sağlık kuruluşundan ve sistemde var olan saatler üzerinden alabiliyor. Bu noktada ise "Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" şeklindeki sorular internet aracılığı ile yanıt arıyor. Bugüne kadar ülke çapında tam 44.760.802 vatandaşımız birinci doz aşısını olmuştu. Peki, Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

MHRS, e-Nabız, ALO 182 olmak üzere üç seçenekten birisini seçerek aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda "Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 yaş ve üzeri vatandaşların randevularına ilişkin ekranın aktifleştirildiği bildirilmişti. Hal böyleyken vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte e-Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı ve tüm detaylar…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken tüm detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS ile Biontech - Sinovac Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?
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