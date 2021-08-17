Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Telefonla ALO 182, e nabız, MHRS ile Biontech - Sinovac Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

MHRS, e-Nabız, ALO 182 olmak üzere üç seçenekten birisini seçerek aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda "Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 yaş ve üzeri vatandaşların randevularına ilişkin ekranın aktifleştirildiği bildirilmişti. Hal böyleyken vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte e-Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı ve tüm detaylar…
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken tüm detaylar şöyle;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.