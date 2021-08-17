Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Aşure gecesi namazı kılınışı...

Mübarek Aşure gününe saatler kala bu gece binlerce müslüman Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise "Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" soruları yanıt aramaya başladı. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre islamiyet açısından önemli olan bu tarihte iki farklı namaz kılınması tavsiye ediliyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı ve detaylar...
AŞURE GECESİ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:
"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."
(Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Hasen el-Idvi en-Nefehatü'n-Nebeivvye fi'l-vezaifil-aşuriyye - es-Suyiti, el-Le'ali'l-masnu'a - Übnü Arrâk, Tenzihu'ş-şeri'a)
2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."
(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)
AŞURE GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?
Paylaştığımız bu namaz tarifleri aşure gecesinde kılınacaktır. Yani bu namazlar 17 Ağustos akşam namazı ile 18 Ağustos imsak vakti arasında kılınabilir.
AŞURE GECESİ 4 REKATLIK NAMAZ TARİFİ
1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.
2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.
3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.
4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.
AŞURE GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ TARİFİ100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Namaz bittikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]okunur. Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.