Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Aşure gecesi namazı kılınışı...

AŞURE GECESİ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

(Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Hasen el-Idvi en-Nefehatü'n-Nebeivvye fi'l-vezaifil-aşuriyye - es-Suyiti, el-Le'ali'l-masnu'a - Übnü Arrâk, Tenzihu'ş-şeri'a)

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)