Aşure günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Aşure günü orucu fazileti...

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126). Öte yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 veya 15 gün oruç tutmaktadır. Ancak önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına yalnızca 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

MUHARREM ORUCU SAAT KAÇTA BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlar ve gün batımında tamamlanır.