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Giriş Tarihi: 17.8.2021 14:50

Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi

Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi

Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Evlerin mutfaklarından yayılan kokuyla beraber en lezzetli aşure tarifi merak konusu olacak. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" yarın idrak edilecek. Aşure yapılışında en önemli püf nokta malzemelerin iyice pişmesidir. Peki Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi

Aşure yapılışı ve tarifi yaklaşan muharrem ayının onuncu günü dolasıyla merak ediliyor. En lezzetli, sütlü ve sütsüz, tam kıvamında aşure tarifi için araştırmalar başladı. Yapılışı zahmetli olsa da taşıdığı anlam ve lezzeti dolayısıyla her yıl Muharrem ayında yapılan bu tatlı, aşure nasıl yapılır sorusuyla gündeme geliyor. İşte en lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi

AŞURE NASIL YAPILIR?

Muharrem ayının vazgeçilmez gelenekleri arasında aşure yapılışı ilk sırada gelirken aşure tarifi şöyle;

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

AŞURE TARİFİ

Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Tanınmış şeflerden Emine Beder'in aşure tarifini sizler için seçtik.

AŞURE MALZEMELERİ

1,5 Su bardağı Aşurelik Buğday

1/2 Su bardağı Nohut

1/2 Su bardağı Kuru Fasulye

1/2 Su bardağı Kuru üzüm

8 Adet Kuru İncir

1 Orta Boy Havuç

13 Adet Kuru Kayısı

1 Su bardağı Fındık

2 Su bardağı Şeker

2 Yemek Kaşığı Nişasta

1 Adet Portakal Kabuğu Rendesi

1 Su bardağı Yer Fıstığı

1 Tutam Tarçın

1 Miktar Gül Suyu

1 Tutam Nar Taneleri

2 Orta Boy Elma

1 Orta Boy Portakal

1 Adet Portakal Kabuğu

AŞURENİN PİŞİRİLMESİ

- Bir gün önce ıslatılan nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım

- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım

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Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi
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