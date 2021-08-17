Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi

Aşure yapılışı ve tarifi yaklaşan muharrem ayının onuncu günü dolasıyla merak ediliyor. En lezzetli, sütlü ve sütsüz, tam kıvamında aşure tarifi için araştırmalar başladı. Yapılışı zahmetli olsa da taşıdığı anlam ve lezzeti dolayısıyla her yıl Muharrem ayında yapılan bu tatlı, aşure nasıl yapılır sorusuyla gündeme geliyor. İşte en lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi