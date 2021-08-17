Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Ateş kürenin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Ateş küre kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Ateş Küre Nedir?

Ateş küre, yer kabuğunun altında yer almaktadır. İçeriğinde erimiş metaller, sıkışmış gazlar ve buhar bulunur. Bu tabakanın sert bir yapısı yoktur, bu katman akışkan halde bulunur. Bu tabakadan bazen yeryüzü üzerine patlamalar yaşanır. Bu patlamalara en güzel örnek yanardağ patlamalarıdır. Ateş küreden yeryüzüne çıkan maddeye lav adı verilir. Ateş küre içerisinde bulunan erimiş maddelerden oluşmuş olan koyu kıvamı bulunan sıvıya ise "mağma" adı verilir. Bu katman oldukça sıcaktır. Bu katmanın sıcaklığı çekirdeğe yakın yerlerde 3700 santigrat yerkabuğuna yakın yerlerde 870 santigrat derecedir. Bu katmanın kalınlığı yaklaşık olarak 2900 km'dir.

Ateş Kürenin Diğer Adı Nedir?

Ateş küre genelde bulmacalarda soruları bulunan bir başlıktır. Ateş kürenin diğer adı 8 harflidir. Bu 8 harfli kelime hem çengel hem kare bulmacada bize sorulur. Ateş kürenin diğer adı nedir sorusunun yanıtı "pirosfer"dir.