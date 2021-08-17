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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Avrupa’ya seyahat engeline 4’üncü doz formülü

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Avrupa’ya seyahat engeline 4’üncü doz formülü
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımladı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise 4'üncü doz aşı hakkı verildi. Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara da 4'üncü doz aşı hakkı tanımlandı. 4'üncü dozlar, 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. PCR testi pozitif çıkanlar, daha önce hastalığı atlattıktan 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre artık 1 ay. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" dedi.

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Avrupa’ya seyahat engeline 4’üncü doz formülü
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