Avrupa’ya seyahat engeline 4’üncü doz formülü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımladı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise 4'üncü doz aşı hakkı verildi. Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech
aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac
ve bir doz BioNTech yaptıranlara da 4'üncü doz aşı hakkı tanımlandı. 4'üncü dozlar, 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. PCR
testi pozitif çıkanlar, daha önce hastalığı atlattıktan 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre artık 1 ay. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA
aşısı ya da 3 doz inaktif
aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" dedi.