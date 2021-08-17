Balkondan düşen genç kadın 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmir'de 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanan 30 yaşındaki kuaför Hülya Ayyılmaz 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kadın tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ayyılmaz'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, 10 Ağustos sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Menemen ilçesi Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. 30 yaşındaki kuaför Hülya Ayyılmaz, 2 yıllık nişanlısı B.Ö. ile birlikte hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Ayyılmaz'ın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın hastanedeki 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ayyılmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. Hülya Ayyılmaz'ın olay günü alkollü olduğu, nişanlısı B.Ö.'nün de olay sırasında evde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kuaför olduğu öğrenilen B.Ö.'nün ifadesine başvurup serbest bıraktı. Ayyılmaz'ın ölümü, nişanlısı B.Ö., yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Ayyılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.