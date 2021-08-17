Başiskele’nin ilk çocuk kütüphanesi açılıyor

2021 Yılını gençlik yılı olarak ilan eden Başiskele Belediyesi, çocuklara ve gençlere yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Serdar Mahallesi'nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde atıl halde duran bina, restore edildi. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kısa bir sürede restore edilen yaklaşık 250 metrekarelik bina modern ve nezih bir kütüphaneye çevrildi. Ardından çocukların beğenerek okuyacağı kitaplar, raflardaki yerini aldı. İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasında kitap okumanın keyfini sürmek isteyen çocuklar, 23 Ağustos'ta hizmete girecek olan kütüphaneye gidebilmek için şimdiden gün saymaya başladı.

ETKİNLİKLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA OLACAK

Çocukların büyük bir sabırsızlık ve heyecanla açılışını beklediği Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde kitap okumanın yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları da olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ücretsiz olarak üye olabilecekleri kütüphanede minik kitapseverler hem zamanlarını daha kaliteli ve verimli geçirecek hem de sosyal, kültürel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunacaklar.